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    Александр Кокорин: «Спартак» все не любят. Это главный раздражитель «Зенита»

    Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Кокорин

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что «Спартак» – главный противник питерского клуба в чемпионате России.

    «И в «Динамо» это был самый важный соперник, и в «Зените» главный раздражитель. Если так получается, значит, все не любят «Спартак», – сказал форвард.

    Кокорин заявил, что он не смотрел матчи «Спартака» в Лиге чемпионов.

    «Нет, конечно. Мне неинтересно, как они играют», – сказал нападающий в программе «После футбола».

    Матч «Спартак» – «Зенит» состоится завтра, 27 ноября, начало – в 19.30 по московскому времени.

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