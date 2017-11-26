Александр Кокорин: «Спартак» все не любят. Это главный раздражитель «Зенита»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что «Спартак» – главный противник питерского клуба в чемпионате России.
«И в «Динамо» это был самый важный соперник, и в «Зените» главный раздражитель. Если так получается, значит, все не любят «Спартак», – сказал форвард.
Кокорин заявил, что он не смотрел матчи «Спартака» в Лиге чемпионов.
«Нет, конечно. Мне неинтересно, как они играют», – сказал нападающий в программе «После футбола».
Матч «Спартак» – «Зенит» состоится завтра, 27 ноября, начало – в 19.30 по московскому времени.
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