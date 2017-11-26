Александр Кокорин: «Спартак» все не любят. Это главный раздражитель «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что – главный противник питерского клуба в чемпионате России.

«И в это был самый важный соперник, и в «Зените» главный раздражитель. Если так получается, значит, все не любят «Спартак», – сказал форвард.

Кокорин заявил, что он не смотрел матчи «Спартака» в Лиге чемпионов.

«Нет, конечно. Мне неинтересно, как они играют», – сказал нападающий в программе «После футбола».

Матч «Спартак» – «Зенит» состоится завтра, 27 ноября, начало – в 19.30 по московскому времени.