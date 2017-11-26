Дриусси о том, что он не перешел в «Спартак»: «Паредес убедил, что «Зенит» – большой клуб»

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси в интервью поделился ожиданиями от матча со .

– Это интервью выйдет перед дерби. Вы уже поняли, что такое игра со «Спартаком»?

– Да, я понимаю, что это будет очень напряженный матч. Я помню игру в августе. Это будет красивый матч, и мы должны играть красиво. Я понимаю, как важно победить «Спартак». В принципе, для нас сейчас важна любая победа – потому что мы отстали от цели, которую поставили в начале сезона.

– И если бы не Паредес в , то вы бы перешли в «Спартак»?

– Да, такие переговоры велись. «Спартак» и «Зенит» соперничали за меня. Немаловажную роль сыграло то, что Лео на тот момент уже был футболистом «Зенита». Он убедил меня, что «Зенит» – по-настоящему большой клуб, да и я хотел играть с ним вместе.

– Вы же играли с Фернандо Кавенаги. Что он рассказывал о России?

– Он говорил, что в Петербурге очень холодно! Рассказывал, что Москва – очень красивый город с прекрасной ночной жизнью, – сказал аргентинец.

Леандро Паредес: «Спартак» интересовался Дриусси, но он сделал правильный выбор и пришел в по-настоящему большой клуб»