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    Дриусси о том, что он не перешел в «Спартак»: «Паредес убедил, что «Зенит» – большой клуб»

    Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Фернандо Кавенаги Леандро Паредес Себастьян Дриусси

    Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси в интервью поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».

    – Это интервью выйдет перед дерби. Вы уже поняли, что такое игра со «Спартаком»?

    – Да, я понимаю, что это будет очень напряженный матч. Я помню игру в августе. Это будет красивый матч, и мы должны играть красиво. Я понимаю, как важно победить «Спартак». В принципе, для нас сейчас важна любая победа – потому что мы отстали от цели, которую поставили в начале сезона.

    – И если бы не Паредес в «Зените», то вы бы перешли в «Спартак»?

    – Да, такие переговоры велись. «Спартак» и «Зенит» соперничали за меня. Немаловажную роль сыграло то, что Лео на тот момент уже был футболистом «Зенита». Он убедил меня, что «Зенит» – по-настоящему большой клуб, да и я хотел играть с ним вместе.

    – Вы же играли с Фернандо Кавенаги. Что он рассказывал о России?

    – Он говорил, что в Петербурге очень холодно! Рассказывал, что Москва – очень красивый город с прекрасной ночной жизнью, – сказал аргентинец.

    Леандро Паредес: «Спартак» интересовался Дриусси, но он сделал правильный выбор и пришел в по-настоящему большой клуб»

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