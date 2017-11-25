Салах против Мораты: кто принесет победу своему клубу?

Сегодня в главном матче дня «Ливерпуль» на «Энфилде» играет против «Челси». Между клубами всего 3 очка в турнирной таблице, так что нас ждут жаркие 90 минут.

После 3:3 в Севилье кто-нибудь рискнет взять защитников «Ливерпуля»? Мы бы не советовали, но команда Клоппа не пропустила ни одного гола в 7 из последних 8 домашних матчей в АПЛ.

Команда Конте в середине недели уверенно разобралась на выезде с «Карабахом». Мората в этом матче отдыхал и сегодня будет полон сил, чтобы догнать Салаха, который с 9 голами лидирует в гонке бомбардиров АПЛ.

Вам будет над чем поразмыслить при выборе стартового состава в футбольном фэнтези Kixx.

«ЛИВЕРПУЛЬ» – «ЧЕЛСИ»

Не пропустите! До стартового свистка остались считанные часы.