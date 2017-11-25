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    Салах против Мораты: кто принесет победу своему клубу?

    Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Антонио Конте Эден Азар fantasy Альваро Мората Мохамед Салах Kixx

    Сегодня в главном матче дня «Ливерпуль» на «Энфилде» играет против «Челси». Между клубами всего 3 очка в турнирной таблице, так что нас ждут жаркие 90 минут.

     

    После 3:3 в Севилье кто-нибудь рискнет взять защитников «Ливерпуля»? Мы бы не советовали, но команда Клоппа не пропустила ни одного гола в 7 из последних 8 домашних матчей в АПЛ. 

    Команда Конте в середине недели уверенно разобралась на выезде с «Карабахом». Мората в этом матче отдыхал и сегодня будет полон сил, чтобы догнать Салаха, который с 9 голами лидирует в гонке бомбардиров АПЛ.

    Вам будет над чем поразмыслить при выборе стартового состава в футбольном фэнтези Kixx. 

     «ЛИВЕРПУЛЬ» – «ЧЕЛСИ» 

    Не пропустите! До стартового свистка остались считанные часы.

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