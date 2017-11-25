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    Леонид Слуцкий: «Не знаю, уволят ли меня к понедельнику. Все возможно, когда не выигрываешь в 5 матчах подряд»

    Теги Леонид Слуцкий Халл Д2 Англия

    Главный тренер «Халла» Леонид Слуцкий оценил вероятность своей отставки. После 18 матчей «тигры» занимают в чемпионшипе 20-е место из 24.

    «Не знаю, могут ли меня уволить к понедельнику. Все возможно, когда не выигрываешь в пяти матчах подряд. Но я об этом не думаю. Какой смысл задумываться о будущем, если оно неизвестно?

    Сам я давления не ощущаю, не считаю ситуацию серьезной. Работаю, стараюсь добиться максимальной эффективности как в матчах, так и на тренировках. Ничем особым не рискую.

    Я проработал в ЦСКА, в крупнейший клубе России, семь лет. Тренировал сборную, там давление было на другом уровне», — сказал Слуцкий.

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