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    Sport.es: в «Барселоне» сомневаются в целесообразности трансфера Озила

    Теги Месут Озил премьер-лига Англия Барселона примера Испания Арсенал возможные трансферы

    В «Барселоне» нет единого мнения по поводу возможного перехода полузащитника «Арсенала» Месута Озила зимой за 20 миллионов евро.

    Одни в руководстве каталонского клуба считают, что это более выгодная сделка по сравнению со 150-миллионным трансфером Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»). Другие сравнивают Озила с хавбеком Ардой Тураном, чей переход из «Атлетико» в «Барселону» не оправдал себя.

    Кроме того, Озил требует зарплату в размере 19 миллионов евро в год (до вычета налогов) – столько же зарабатывает форвард сине-гранатовых Луис Суарес. Есть и опасения насчет подверженности Озила травмам.

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