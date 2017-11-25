Sport.es: в «Барселоне» сомневаются в целесообразности трансфера Озила

В «Барселоне» нет единого мнения по поводу возможного перехода полузащитника Месута Озила зимой за 20 миллионов евро.

Одни в руководстве каталонского клуба считают, что это более выгодная сделка по сравнению со 150-миллионным трансфером Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»). Другие сравнивают Озила с хавбеком Ардой Тураном, чей переход из «Атлетико» в «Барселону» не оправдал себя.

Кроме того, Озил требует зарплату в размере 19 миллионов евро в год (до вычета налогов) – столько же зарабатывает форвард сине-гранатовых Луис Суарес. Есть и опасения насчет подверженности Озила травмам.