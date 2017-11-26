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    Чемпионат Франции. «ПСЖ» против «Монако», «Лион» разгромил «Ниццу»

    Теги Лион Бордо Лилль Марсель Ренн Ницца ПСЖ Монако Сент-Этьен Нант Тулуза Труа лига 1 Франция результаты Метц Страсбур Амьен Кан Монпелье Анжер Дижон Генгам

    В 14-м туре лиги 1 «Лион» разгромил «Ниццу» (5:0), «Марсель» победил «Генгам» (1:0), в центральном матче тура «Монако» принимает «ПСЖ».

    Чемпионат Франции

    14-й тур

    Ницца – Лион 0:5 (0:4, 0:1)
    Дата проведения
    26 ноября, 17.00, «Стад де Нис»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 5 Депай, 0:2 – 20 Корне, 0:3 – 27 Диас, 0:4 – 38 Депай, 0:5 – 79 Маолида.
    НиццаБенитес, Ле Маршан, Марлон, Жалле, Данте, Менди, Сери (Лусамба, 46), Тамез, Суке (Ле-Мелу, 46), Балотелли (Срарфи, 69), Плеа.
    ЛионАнтони Лопеш, Марсело, Марсал, Тете, Диакаби, Ндомбеле, Тузар (Ферри, 69), Депай (Гуири, 79), Ауар, Корне, Диас (Маолида, 75).
    Предупреждения:
    Марлон (12), Корне (22), Сери (22), Марсело (35), Данте (61), Менди (74), Ферри (86).
    Удаление:
    Марлон (70).

     

    Марсель – Генгам 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    26 ноября, 19.00, «Велодром»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 31 Товен.
    МарсельМанданда, Абденнур, Рами, Амави, Луис Густаво, Сансон (Замбо-Ангисса, 79), Товен (Сакаи, 89), Пайет (Окампос, 72), Лопес, Сарр, Митроглу.
    ГенгамЮнссон, Сорбон, Кербра, Табану, Эбоа-Эбоа, Камара (Коко, 86), Блас, Салибур (Бенезе, 53), Дидо (Тюрам, 68), Мартинш Перейра, Бриан.
    Предупреждения:
    Табану (30), Пайет (71), Абденнур (75), Эбоа-Эбоа (82).

     

    Монако – ПСЖ 0:2 (второй тайм)
    Дата проведения
    26 ноября, 23.00, «Луи II»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 19 Кавани, 0:2 – 52, пенальти Неймар.
    МонакоСубашич, Жемерсон, Глик, Жорже, Раджи (Лопеш, 62), Моутинью, Фабиньо, Кейта, Тилеманс, Туре, Фалькао.
    ПСЖАреоля, Маркиньос, Курзава, Дани Алвес, Тиаго Силва, Верратти, Рабьо, Дракслер, Неймар, Мбаппе, Кавани.
    Предупреждения:
    Жорже (9), Курзава (25), Жемерсон (30), Неймар (45), Туре (51).

     

    Ренн – Нант 2:1 (0:0, 2:1)
    Дата проведения
    25 ноября, 19.00, «Рю де Лорьен»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 51 Хазри, 1:1 – 73, пенальти Сала, 2:1 – 88 Хазри.
    РеннКоубек, Траоре, Желен, Мешер, Зеффан, Андре, Леа Силики (Льямас, 72), Буриго, Гуркюфф (Ньяньон, 82), Юну (Данзе, 90), Хазри.
    НантТэтэрушану, Дюбуа, Диего Карлос, Паллуа, Лукас Лима (Джиджи, 46), Илоки (Авазьем, 63), Туре, Ронжье, Томассон (Андрей Жиротто, 86), Сала, Накульма.
    Предупреждения:
    Траоре (3), Накульма (31), Дюбуа (40), Паллуа (51), Диего Карлос (59), Леа Силики (67), Томассон (82), Хазри (90).
    Удаление:
    Паллуа (57).

     

    Метц – Амьен 0:2 (0:1, 0:1)
    Дата проведения
    25 ноября, 22.00, «Сен-Симфорьен»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 29 Конате, 0:2 – 65 Зунгу.
    МетцДидийон, Ривьере, Филиппс, Ньяхате, Ассу-Экотто, Доссеви (Молле, 82), Коад, Кафу, Нгетте, Ру, Ньян (Ривьер, 63).
    АмьенГюртнер, Эль-Хаджам, Гуано, Аденон, Дибасси, Зунгу, Монкондюи (Ильш, 83), Бурго (Гакпе, 63), Какута, Манзала (Корнетт, 74), Конате.
    Предупреждение:
    Ру (72).

     

    Дижон – Тулуза 3:1 (1:0, 2:1)
    Дата проведения
    25 ноября, 22.00, «Гастон Жерар»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 42 Квон Чхан Хун, 2:0 – 57 Шека, 3:0 – 64 Саид, 3:1 – 71 Делор.
    ДижонРене, Шафик (Розье, 75), Ямбере, Джилободжи, Хаддади, Квон Чхан Хун, Амальфитано (Бальмон, 86), Шека, Саммаритано (Абед, 80), Саид, Тавареш.
    ТулузаЛафон, Яго, Диоп, Жюльен, Амьен Аду, Жан, Каюзак (Буагар, 60), Блен, Градель, Саного (Бодижер, 60), Тойвонен (Делор, 59).
    Предупреждения:
    Ямбере (7), Жюльен (16), Блен (34), Шека (48), Розье (79).

     

    Кан – Бордо 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    25 ноября, 22.00, «Мишель д′Орнано»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 23 Сантини.
    КанВеркутр, Гильбер, Женевуа, Джику, Мбенге, Куаку (Санко, 74), Аит-Беннассер (Диоманде, 86), Фере, Бесса (Нкололо, 38), Роделен, Сантини.
    БордоКостиль, Сабали, Тулалан, Йованович, Пелленар, Лерагер, Отавио (Плашил, 75), Санкаре (Менди, 46), Малком, де Превиль, Камано (Жонатан Кафу, 73).
    Предупреждения:
    Сабали (45), Женевуа (62), Мбенге (68), Пелленар (82), Менди (88), Йованович (90).

     

    Монпелье – Лилль 3:0 (3:0, 0:0)
    Дата проведения
    25 ноября, 22.00, «Моссон»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 4 Руссийон, 2:0 – 26 Сьо, 3:0 – 31 Нинга.
    МонпельеЛекомт, Мукиеле, Илтон, Педру Мендеш, Агиляр, Скири, Ласн (Пирис, 75), Руссийон (Коцца, 70), Сессеньон, Сьо, Нинга (Мбенза, 63).
    ЛилльМеньян, Малькюи, Иэ, Сумаоро, Алонсо, Тиаго Майя, Амаду, Луис Араужо (Понсе, 57), Бензия (Балули, 77), Эль-Гази (Биссума, 9), Пепе.
    Предупреждения:
    Луис Араужо (35), Илтон (38), Пепе (45), Биссума (49), Сумаоро (74), Алонсо (74), Иэ (81).

     

    Труа – Анжер 3:0 (2:0, 1:0)
    Дата проведения
    25 ноября, 22.00, «Cтад де л`Об»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 12 Кауи, 2:0 – 45 Хен Чжун Сук, 3:0 – 84, автогол Тома.
    ТруаСамасса, Деплан, Жиродон, Эрей, Траоре, Азамум, Дингоме (Беллюгу, 69), Грансир (Ниве, 69), Кауи, Дарбьон, Хен Чжун Сук (Бен-Саада, 85).
    АнжерМишель, Бамба, Павлович, Тома, Манко, Сантамария, Кеткеофомфон (Суну, 46), Кулибали (Фюльжени, 46), Мангани, Токо-Экамби, Кривелли (Гийом, 74).
    Предупреждения:
    Траоре (18), Кулибали (43), Кривелли (45), Мангани (62), Грансир (64), Тома (82).

     

    Сент-Этьен – Страсбур 2:2 (1:1, 1:1)
    Дата проведения
    24 ноября, 22.45, «Жоффруа-Гишар»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 41 Эрнани, 1:1 – 44 Ахолу, 2:1 – 56 Монне-Паке, 2:2 – 63, пенальти Мартен.
    Сент-ЭтьенРюффье, Пьер-Габриэль (Янко, 80), Теофиль-Катрин, Перрен, Погба, Пажо (Маига, 86), Эль-Хаджи, Бамба, Эрнани, Монне-Паке, Тофт-Содерлунд (Дьони, 72).
    СтрасбурКамара, Лала, Сальмье, Коне, Сека, Гримм (Баокен, 64), Ахолу, Лиэнар, Мартен (Ногейра, 88), Терье, Да Кошта (Блайяк, 83).
    Предупреждения:
    Эль-Хаджи (10), Гримм (32), Эрнани (43), Погба (62), Баокен (65), Пажо (82).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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