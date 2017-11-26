Чемпионат Франции. «ПСЖ» против «Монако», «Лион» разгромил «Ниццу»
В 14-м туре лиги 1 «Лион» разгромил «Ниццу» (5:0), «Марсель» победил «Генгам» (1:0), в центральном матче тура «Монако» принимает «ПСЖ».
Чемпионат Франции
14-й тур
- Дата проведения
- 26 ноября, 17.00, «Стад де Нис»
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Ницца –
Бенитес, Ле Маршан, Марлон, Жалле, Данте, Менди, Сери (Лусамба, 46), Тамез, Суке (Ле-Мелу, 46), Балотелли (Срарфи, 69), Плеа.
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Лион –
Антони Лопеш, Марсело, Марсал, Тете, Диакаби, Ндомбеле, Тузар (Ферри, 69), Депай (Гуири, 79), Ауар, Корне, Диас (Маолида, 75).
- Предупреждения:
- Марлон (12), Корне (22), Сери (22), Марсело (35), Данте (61), Менди (74), Ферри (86).
- Удаление:
- Марлон (70).
- Дата проведения
- 26 ноября, 19.00, «Велодром»
- Гол:
- 1:0 – 31 Товен.
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Марсель –
Манданда, Абденнур, Рами, Амави, Луис Густаво, Сансон (Замбо-Ангисса, 79), Товен (Сакаи, 89), Пайет (Окампос, 72), Лопес, Сарр, Митроглу.
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Генгам –
Юнссон, Сорбон, Кербра, Табану, Эбоа-Эбоа, Камара (Коко, 86), Блас, Салибур (Бенезе, 53), Дидо (Тюрам, 68), Мартинш Перейра, Бриан.
- Дата проведения
- 26 ноября, 23.00, «Луи II»
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Монако –
Субашич, Жемерсон, Глик, Жорже, Раджи (Лопеш, 62), Моутинью, Фабиньо, Кейта, Тилеманс, Туре, Фалькао.
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ПСЖ –
Ареоля, Маркиньос, Курзава, Дани Алвес, Тиаго Силва, Верратти, Рабьо, Дракслер, Неймар, Мбаппе, Кавани.
- Дата проведения
- 25 ноября, 19.00, «Рю де Лорьен»
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Ренн –
Коубек, Траоре, Желен, Мешер, Зеффан, Андре, Леа Силики (Льямас, 72), Буриго, Гуркюфф (Ньяньон, 82), Юну (Данзе, 90), Хазри.
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Нант –
Тэтэрушану, Дюбуа, Диего Карлос, Паллуа, Лукас Лима (Джиджи, 46), Илоки (Авазьем, 63), Туре, Ронжье, Томассон (Андрей Жиротто, 86), Сала, Накульма.
- Предупреждения:
- Траоре (3), Накульма (31), Дюбуа (40), Паллуа (51), Диего Карлос (59), Леа Силики (67), Томассон (82), Хазри (90).
- Удаление:
- Паллуа (57).
- Дата проведения
- 25 ноября, 22.00, «Сен-Симфорьен»
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Метц –
Дидийон, Ривьере, Филиппс, Ньяхате, Ассу-Экотто, Доссеви (Молле, 82), Коад, Кафу, Нгетте, Ру, Ньян (Ривьер, 63).
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Амьен –
Гюртнер, Эль-Хаджам, Гуано, Аденон, Дибасси, Зунгу, Монкондюи (Ильш, 83), Бурго (Гакпе, 63), Какута, Манзала (Корнетт, 74), Конате.
- Предупреждение:
- Ру (72).
- Дата проведения
- 25 ноября, 22.00, «Гастон Жерар»
- Голы:
- 1:0 – 42 Квон Чхан Хун, 2:0 – 57 Шека, 3:0 – 64 Саид, 3:1 – 71 Делор.
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Дижон –
Рене, Шафик (Розье, 75), Ямбере, Джилободжи, Хаддади, Квон Чхан Хун, Амальфитано (Бальмон, 86), Шека, Саммаритано (Абед, 80), Саид, Тавареш.
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Тулуза –
Лафон, Яго, Диоп, Жюльен, Амьен Аду, Жан, Каюзак (Буагар, 60), Блен, Градель, Саного (Бодижер, 60), Тойвонен (Делор, 59).
- Дата проведения
- 25 ноября, 22.00, «Мишель д′Орнано»
- Гол:
- 1:0 – 23 Сантини.
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Кан –
Веркутр, Гильбер, Женевуа, Джику, Мбенге, Куаку (Санко, 74), Аит-Беннассер (Диоманде, 86), Фере, Бесса (Нкололо, 38), Роделен, Сантини.
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Бордо –
Костиль, Сабали, Тулалан, Йованович, Пелленар, Лерагер, Отавио (Плашил, 75), Санкаре (Менди, 46), Малком, де Превиль, Камано (Жонатан Кафу, 73).
- Дата проведения
- 25 ноября, 22.00, «Моссон»
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Монпелье –
Лекомт, Мукиеле, Илтон, Педру Мендеш, Агиляр, Скири, Ласн (Пирис, 75), Руссийон (Коцца, 70), Сессеньон, Сьо, Нинга (Мбенза, 63).
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Лилль –
Меньян, Малькюи, Иэ, Сумаоро, Алонсо, Тиаго Майя, Амаду, Луис Араужо (Понсе, 57), Бензия (Балули, 77), Эль-Гази (Биссума, 9), Пепе.
- Дата проведения
- 25 ноября, 22.00, «Cтад де л`Об»
- Голы:
- 1:0 – 12 Кауи, 2:0 – 45 Хен Чжун Сук, 3:0 – 84, автогол Тома.
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Труа –
Самасса, Деплан, Жиродон, Эрей, Траоре, Азамум, Дингоме (Беллюгу, 69), Грансир (Ниве, 69), Кауи, Дарбьон, Хен Чжун Сук (Бен-Саада, 85).
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Анжер –
Мишель, Бамба, Павлович, Тома, Манко, Сантамария, Кеткеофомфон (Суну, 46), Кулибали (Фюльжени, 46), Мангани, Токо-Экамби, Кривелли (Гийом, 74).
- Дата проведения
- 24 ноября, 22.45, «Жоффруа-Гишар»
- Голы:
- 1:0 – 41 Эрнани, 1:1 – 44 Ахолу, 2:1 – 56 Монне-Паке, 2:2 – 63, пенальти Мартен.
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Сент-Этьен –
Рюффье, Пьер-Габриэль (Янко, 80), Теофиль-Катрин, Перрен, Погба, Пажо (Маига, 86), Эль-Хаджи, Бамба, Эрнани, Монне-Паке, Тофт-Содерлунд (Дьони, 72).
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Страсбур –
Камара, Лала, Сальмье, Коне, Сека, Гримм (Баокен, 64), Ахолу, Лиэнар, Мартен (Ногейра, 88), Терье, Да Кошта (Блайяк, 83).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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