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    Адвокат Робиньо: «Отрицаем обвинение в групповом изнасиловании и обжалуем приговор»

    Теги Милан Робиньо серия А Италия происшествия

    Адвокат бывшего форварда «Реала», «Манчестер Сити», «Милана» и сборной Бразилии Робиньо прокомментировал решение суда приговорить игрока к 9 годам тюремного заключения за участие в групповом изнасиловании 22-летней албанки.

    «Относительно информации об инциденте, произошедшем несколько лет назад, мы уже заявили, что Робиньо отрицает все обвинения. Он вообще не участвовал в том эпизоде.

    Все юридические меры по обжалованию решения суда первой инстанции уже приняты», – говорится в заявлении на странице Робиньо в инстаграме.

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