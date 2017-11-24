Адвокат Робиньо: «Отрицаем обвинение в групповом изнасиловании и обжалуем приговор»
Адвокат бывшего форварда «Реала», «Манчестер Сити», «Милана» и сборной Бразилии Робиньо прокомментировал решение суда приговорить игрока к 9 годам тюремного заключения за участие в групповом изнасиловании 22-летней албанки.
«Относительно информации об инциденте, произошедшем несколько лет назад, мы уже заявили, что Робиньо отрицает все обвинения. Он вообще не участвовал в том эпизоде.
Все юридические меры по обжалованию решения суда первой инстанции уже приняты», – говорится в заявлении на странице Робиньо в инстаграме.
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