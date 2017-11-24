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    Россия приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Лига чемпионов Лига Европы УЕФА рейтинги

    По итогам матчей 5-го тура групповых этапов еврокубков Россия сократила отставание от Франции и увеличила отрыв от Португалии.

    Победы ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и ничья «Спартака» принесли 1,4 балла, и Россия по-прежнему располагается на 6-й позиции (49,382).

    У находящейся на 5-й строчке Франции стало больше на 1,167 балла (всего – 52,248), отрыв от России уменьшился.

    Показатель занимающей 7-е место Португалии на этой неделе увеличился на 0,833 балла (всего – 44,082).

    Шестое место в рейтинге по итогам сезона даст право России вновь заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы в сезоне-2019/20 – как и в сезоне-2018/19.

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