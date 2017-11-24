Россия приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА

По итогам матчей 5-го тура групповых этапов еврокубков Россия сократила отставание от Франции и увеличила отрыв от Португалии.

Победы ЦСКА, «Зенита», «Локомотива» и ничья принесли 1,4 балла, и Россия по-прежнему располагается на 6-й позиции (49,382).

У находящейся на 5-й строчке Франции стало больше на 1,167 балла (всего – 52,248), отрыв от России уменьшился.

Показатель занимающей 7-е место Португалии на этой неделе увеличился на 0,833 балла (всего – 44,082).

Шестое место в рейтинге по итогам сезона даст право России вновь заявить по три клуба в Лигу чемпионов и в сезоне-2019/20 – как и в сезоне-2018/19.