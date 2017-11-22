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    Sports.ru

    Tribuna Digital открывает вакансию SEO-специалиста по продвижению международных продуктов

    Теги Sports.ru Tribuna.com

    Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших международных сайтов и мобильных приложений исчисляется уже миллионами человек и постоянно растет.

    Если вы любите европейский футбол, хотите совершенствовать с нами наши продукты, если вам хочется развиваться каждый день – присоединяйтесь!

    В данный момент мы открываем вакансию SEO-специалиста по продвижению наших международных продуктов, который поможет нам расти в мире еще быстрее.

    В ваши задачи будет входить:

    – Поисковая оптимизация международных сайтов, продуктов и сервисов нашей компании;

    – Разработка рекомендаций по оптимизации и участие в создании новых продуктов;

    – Мониторинг и анализ эффективности оптимизации.

    Требования:

    – Опыт работы в SEO от 1 года и глубокий интерес к этому направлению интернет-маркетинга;

    – Знание принципов работы поисковых систем и алгоритмов ранжирования;

    – Аналитический склад ума и владение аналитическими инструментами (GA и другие);

    – Интерес к футболу;

    – Знание английского и готовность работать с семантикой других языков;

    – Знание других языков, а также опыт проджект-менеджмента и самостоятельного ведения SEO-проектов станет дополнительным плюсом.  

    Для вас:

    – Работа в одной из лучших медийных команд Восточной Европы, амбициозные задачи, возможность поработать с сайтами для разных стран, перспективы роста.

    – Индивидуальный график работы.

    – Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.

    – Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

    Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «SEO-специалист».

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