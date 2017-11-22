Tribuna Digital открывает вакансию SEO-специалиста по продвижению международных продуктов
Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших международных сайтов и мобильных приложений исчисляется уже миллионами человек и постоянно растет.
Если вы любите европейский футбол, хотите совершенствовать с нами наши продукты, если вам хочется развиваться каждый день – присоединяйтесь!
В данный момент мы открываем вакансию SEO-специалиста по продвижению наших международных продуктов, который поможет нам расти в мире еще быстрее.
В ваши задачи будет входить:
– Поисковая оптимизация международных сайтов, продуктов и сервисов нашей компании;
– Разработка рекомендаций по оптимизации и участие в создании новых продуктов;
– Мониторинг и анализ эффективности оптимизации.
Требования:
– Опыт работы в SEO от 1 года и глубокий интерес к этому направлению интернет-маркетинга;
– Знание принципов работы поисковых систем и алгоритмов ранжирования;
– Аналитический склад ума и владение аналитическими инструментами (GA и другие);
– Интерес к футболу;
– Знание английского и готовность работать с семантикой других языков;
– Знание других языков, а также опыт проджект-менеджмента и самостоятельного ведения SEO-проектов станет дополнительным плюсом.
Для вас:
– Работа в одной из лучших медийных команд Восточной Европы, амбициозные задачи, возможность поработать с сайтами для разных стран, перспективы роста.
– Индивидуальный график работы.
– Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая.
– Совместное обсуждение итогового размера компенсации.
Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «SEO-специалист».
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