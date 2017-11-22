Дибала против Месси: кто забьет больше?

Сегодня в Лиге чемпионов «Ювентус» на своем поле играет против «Барселоны». В первом матче «Барса» одержала уверенную победу – 3:0, а Месси забил два мяча.

Большой и очень важный вечер для Пауло Дибалы. 10-ку «Юве» давно называют «новым Лео», но в этом сезоне ЛЧ пока получается не очень.

Оба клуба еще не гарантировали себе выход из группы, но близки к этому. Игра обещает быть жаркой. Чтобы повысить градус эмоций, мы предлагаем вам собрать свою команду в футбольном фэнтези Kixx и обыграть других болельщиков.

«ЮВЕНТУС» – «БАРСЕЛОНА»

Не пропустите! До стартового свистка остались считанные часы.