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    Игрока «Уигана» заменили после дубля, чтобы он успел к родам жены

    Теги Уиган фото Д3 Англия Донкастер Райан Колклаф

    Полузащитник «Уигана» Райан Колклаф оформил дубль в матче 19-го тура первой английской лиги с «Донкастером» (3:0).

    22-летний хавбек был заменен на 60-й минуте игры, почти сразу после второго гола. Англичанин покинул поле, чтобы успеть к родам жены.

    Супруга родила Колклафу второго сына. Футболист успел в родильное отделение вовремя и опубликовал фотографию с ребенком, при этом на полузащитнике все еще была надета форма «Уигана».

    Фото: твиттер Райана Колклафа

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