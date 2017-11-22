Игрока «Уигана» заменили после дубля, чтобы он успел к родам жены
Полузащитник «Уигана» Райан Колклаф оформил дубль в матче 19-го тура первой английской лиги с «Донкастером» (3:0).
22-летний хавбек был заменен на 60-й минуте игры, почти сразу после второго гола. Англичанин покинул поле, чтобы успеть к родам жены.
Супруга родила Колклафу второго сына. Футболист успел в родильное отделение вовремя и опубликовал фотографию с ребенком, при этом на полузащитнике все еще была надета форма «Уигана».
Фото: твиттер Райана Колклафа
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