Игрока «Уигана» заменили после дубля, чтобы он успел к родам жены

Полузащитник Райан Колклаф оформил дубль в матче 19-го тура первой английской лиги с (3:0).

22-летний хавбек был заменен на 60-й минуте игры, почти сразу после второго гола. Англичанин покинул поле, чтобы успеть к родам жены.

Супруга родила Колклафу второго сына. Футболист успел в родильное отделение вовремя и опубликовал фотографию с ребенком, при этом на полузащитнике все еще была надета форма .

Фото: твиттер Райана Колклафа