«Севилья» подтвердила, что у тренера Бериццо рак простаты

опубликовала официальное заявление о состоянии здоровья главного тренера .

«Медицинская служба «Севильи» сообщает, что у главного тренера первой команды диагностирована аденокарцинома простаты.

Дальнейшие обследования покажут, какие шаги будут предприняты для лечения.

хочет выразить максимальную поддержку своему тренеру в этот момент и желает ему скорейшего выздоровления», – сказано в информационном сообщении.

Вчера «Севилья» сыграла вничью с «Ливерпулем» (3:3) в 5-м туре Лиги чемпионов. После первого тайма испанцы проигрывали со счетом 0:3. Когда на третьей дополнительной минуте полузащитник Гидо Писарро сравнял счет, все игроки «Севильи» побежали именно к Бериццо.

По информации As, 48-летний аргентинец сообщил футболистам о том, что у него рак простаты.

«Севилья» отыгралась у «Ливерпуля» с 0:3, «Реал» вышел в плей-офф со второго места