Главный тренер «Севильи» болен раком простаты

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо болен раком предстательной железы.

Сегодня клуб должен сделать официальное заявление по этому поводу. Бериццо расскажет о лечении. Тренеру предстоит операция, но точные сроки пока неизвестны.

Ранее «Севилья» сыграла вничью с «Ливерпулем» (3:3) в пятом туре Лиги чемпионов. После первого тайма испанская команда проигрывала со счетом 0:3. Когда на третьей дополнительной минуте полузащитник Гидо Писарро сравнял счет, все игроки «Севильи» побежали именно к Бериццо. Испанские СМИ считают, что этот эпизод подтверждает информацию о болезни 48-летнего специалиста.