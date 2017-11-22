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    Главный тренер «Севильи» болен раком простаты

    Теги Севилья примера Испания Эдуардо Бериццо

    Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо болен раком предстательной железы.

    Сегодня клуб должен сделать официальное заявление по этому поводу. Бериццо расскажет о лечении. Тренеру предстоит операция, но точные сроки пока неизвестны.

    Ранее «Севилья» сыграла вничью с «Ливерпулем» (3:3) в пятом туре Лиги чемпионов. После первого тайма испанская команда проигрывала со счетом 0:3. Когда на третьей дополнительной минуте полузащитник Гидо Писарро сравнял счет, все игроки «Севильи» побежали именно к Бериццо. Испанские СМИ считают, что этот эпизод подтверждает информацию о болезни 48-летнего специалиста.

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