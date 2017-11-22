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    В драке фанатов в Новосибирске погиб 30-летний болельщик «Енисея»

    Теги происшествия болельщики ФНЛ Сибирь Енисей

    Болельщик «Енисея» погиб в Новосибирске в результате драки с фанатами «Сибири».

    По информации OFNEWS, после матча 16-го тура ФНЛ «Томь» – «Енисей» (1:1) ультрас из Новосибирска догнали два автобуса красноярцев на трассе возле придорожного кафе и отобрали всю атрибутику.

    Фанаты из Красноярска решили вернуть баннеры перед матчем 24-го тура ФНЛ «Сибирь» – «Ротор» (1:0).

    Между болельщиками произошла драка, в ходе которой Эдуарду Самышкину проломили голову и сломали шейные позвонки, после чего 30-летний мужчина скончался.

    Сегодня состоялись похороны болельщика. У него остались жена и сын.

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