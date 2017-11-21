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    Глушаков о ничьей с «Марибором»: «Можно сказать, что это поражение»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Лига чемпионов Марибор Денис Глушаков Краснодар

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора» (1:1).

    «Потеряли концентрацию, не должны были отпускать эту победу.

    Во втором тайме доминировали, надо были забивать два-три гола, все бы закончилось. Но забили гол и сели в оборону, а надо было играть в том же духе и спокойно контролировать мяч.

    Матч с «Краснодаром» здесь ни при чем, два разных турнира. Есть команда «Марибор», и мы не смогли выиграть. Никакой связи между играми не вижу.

    Обидно. Можно сказать, что это поражение», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

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