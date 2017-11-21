Глушаков о ничьей с «Марибором»: «Можно сказать, что это поражение»
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов против «Марибора» (1:1).
«Потеряли концентрацию, не должны были отпускать эту победу.
Во втором тайме доминировали, надо были забивать два-три гола, все бы закончилось. Но забили гол и сели в оборону, а надо было играть в том же духе и спокойно контролировать мяч.
Матч с «Краснодаром» здесь ни при чем, два разных турнира. Есть команда «Марибор», и мы не смогли выиграть. Никакой связи между играми не вижу.
Обидно. Можно сказать, что это поражение», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».
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