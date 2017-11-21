Какие из ваших команд пробьются в плей-офф Лиги чемпионов?
Групповой этап Лиги чемпионов на финишной прямой. Кто-то уже в плей-офф, для кого-то многое решится уже на этой неделе. В ежедневном Fantasy-футболе Kixx мы подготовили для вас лиги по самым важным и интересным матчам вторника. Удачи!
Команда Карреры обязана побеждать, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Поможете ему с победным составом?
«Шахтеру» хватит одного очка в двух матчах, чтобы выйти в плей-офф из сложнейшей группы. Первая попытка – на кипящем «Сан-Паоло»!
Гости уже в плей-офф, шансы Дортмунда мизерны. Но Гетце, Кейн, Обамеянг, Ярмоленко и Эриксен… Этот матч просто создан для фэнтези. Осталось только собрать свою команду.
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