Какие из ваших команд пробьются в плей-офф Лиги чемпионов?

Групповой этап Лиги чемпионов на финишной прямой. Кто-то уже в плей-офф, для кого-то многое решится уже на этой неделе. В ежедневном Fantasy-футболе Kixx мы подготовили для вас лиги по самым важным и интересным матчам вторника. Удачи!

«СПАРТАК» – «МАРИБОР»

Команда Карреры обязана побеждать, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Поможете ему с победным составом?

«НАПОЛИ» – «ШАХТЕР»

«Шахтеру» хватит одного очка в двух матчах, чтобы выйти в плей-офф из сложнейшей группы. Первая попытка – на кипящем «Сан-Паоло»!

«БОРУССИЯ Д» – «ТОТТЕНХЭМ»

Гости уже в плей-офф, шансы Дортмунда мизерны. Но Гетце, Кейн, Обамеянг, Ярмоленко и Эриксен… Этот матч просто создан для фэнтези. Осталось только собрать свою команду.