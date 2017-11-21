Денис Казанский: «Промес забьет «Марибору»

«К счастью, здесь все понятно. «Марибор» ошибся этажом и в Лиге Чемпионов делать ему точно нечего. Да и в Лиге Европы, если откровенно. «Ливерпуль» в двух мачтах накидал 10 мячей и не пропустил единого. Тем удивительнее ничья в первом туре со «Спартаком». Первый мачт дома всегда чуть больше эмоций, на это и стоит списать. Теперь же маски сброшены. «Спартак» разорвал «Краснодар». Вы видели. «Марибор» развлекается с «Олимпией» из Любляны: в кубке проигрывает в чемпионате выигрывает. Но кому это интересно

«Спартак» победит. Потому что иной уровень. В «Ливерпуль» надо ехать с большими надеждами. Тем более, что красные и «Севилья» друг друга пощипают.

В Англии говорят (все-таки родина футболу) в команде, которая претендует на многое должен быть игрок х-фактор. Который все может решить самостоятельно. В Спартаке это Квинси. Это топ-уровень. А Лига Чемпионов отличная выставка достижений. Вот и выберу гол Квинси в этом матче. В чемпионате два тура подряд кладёт мячи. И тем более, что с «Севильей» промолчал. А долго терпеть он не может.»



Гол Промеса 1.70