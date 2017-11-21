74-летний экс-президент Федерации футбола Италии Тавеккио обвиняется в домогательствах

Экс-президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио рискует попасть под уголовное наказание.

Его обвиняют в сексуальных домогательствах. Одна из женщин, работающих в футболе, рассказала, что когда побывала на приеме у Тавеккио, 74-летний функционер закрыл занавески и пытался ее потрогать.

Кроме того, она заявила, что домогательства Тавеккио повторялись, это был не единичный случай, и это происходило часто.

Заявление уже направлено в римскую прокуратуру. La Stampa утверждается, что есть аудио- и видеозаписи, подтверждающие правоту женщины. Официально обвинения функционеру пока не выдвинуты.

Напомним, что Тавеккио ушел в отставку после невыхода сборной Италии на ЧМ-2018. Он работал в федерации с 2014 года.