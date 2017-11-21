Почеттино и Виллаш-Боаш вошли в шорт-лист «ПСЖ»
«ПСЖ» продолжает поиск главного тренера команды на случай расставания с Унаи Эмери, чей контракт заканчивается в июне 2018 года.
В список спортивного директора парижского клуба Антеру Энрике входят Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»), Леонарду Жардим («Монако»), Андре Виллаш-Боаш («Шанхай Теллэйс») и Паулу Фонсека («Шахтер»).
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» также рассматривает кандидатуры Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») и Антонио Конте («Челси»).
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