Почеттино и Виллаш-Боаш вошли в шорт-лист «ПСЖ»

продолжает поиск главного тренера команды на случай расставания с , чей контракт заканчивается в июне 2018 года.

В список спортивного директора парижского клуба Антеру Энрике входят Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»), Леонарду Жардим («Монако»), («Шанхай Теллэйс») и Паулу Фонсека («Шахтер»).

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» также рассматривает кандидатуры Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») и Антонио Конте («Челси»).