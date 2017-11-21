Хавбек СКА Барбаро: «В последние 10 минут матча с ЦСКА не чувствовал ни рук, ни ног»

Аргентинский полузащитник хабаровского СКА Алехандро Барбаро поделился впечатлениями от матча РФПЛ с (2:4), который прошел при температуре минус 17 градусов.

«Было очень-очень непросто. В таких условиях и при такой температуре играл впервые. В последние 10 минут матча ничего не чувствовал — ни рук, ни ног.

Но, считаю, ничего страшного в этом нет. Мне просто нужно лучше приспособиться к российскому футболу и климату», – сказал Барбаро в эфире телеканала «Наш Футбол».