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    Хавбек СКА Барбаро: «В последние 10 минут матча с ЦСКА не чувствовал ни рук, ни ног»

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия СКА Хабаровск Алехандро Барбаро

    Аргентинский полузащитник хабаровского СКА Алехандро Барбаро поделился впечатлениями от матча РФПЛ с ЦСКА (2:4), который прошел при температуре минус 17 градусов.

    «Было очень-очень непросто. В таких условиях и при такой температуре играл впервые. В последние 10 минут матча ничего не чувствовал — ни рук, ни ног.

    Но, считаю, ничего страшного в этом нет. Мне просто нужно лучше приспособиться к российскому футболу и климату», – сказал Барбаро в эфире телеканала «Наш Футбол».

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