Глушаков, Зе Луиш и Луис Адриано перед игрой с «Марибором» тренировались индивидуально
«Спартак» провел предматчевую тренировку накануне игры 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Марибора».
Футболисты Зе Луиш, Луиз Адриан, Денис Глушаков, Лоренсо Мельгарехо и Андрей Ещенко не занимались в общей группе.
Все отсутствующие по решению тренерского штаба тренировались отдельно по индивидуальной программе.
Матч «Спартак» – «Марибор» состоится во вторник, 21 ноября. Начало – в 20.00 по московскому времени.
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