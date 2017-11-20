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    Глушаков, Зе Луиш и Луис Адриано перед игрой с «Марибором» тренировались индивидуально

    Теги Спартак Андрей Ещенко Луис Адриано премьер-лига Россия Лига чемпионов Марибор травмы Денис Глушаков Зе Луиш Лоренсо Мельгарехо

    «Спартак» провел предматчевую тренировку накануне игры 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Марибора».

    Футболисты Зе Луиш, Луиз Адриан, Денис Глушаков, Лоренсо Мельгарехо и Андрей Ещенко не занимались в общей группе.

    Все отсутствующие по решению тренерского штаба тренировались отдельно по индивидуальной программе.

    Матч «Спартак» – «Марибор» состоится во вторник, 21 ноября. Начало – в 20.00 по московскому времени.

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