Глушаков, Зе Луиш и Луис Адриано перед игрой с «Марибором» тренировались индивидуально

провел предматчевую тренировку накануне игры 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Марибора».

Футболисты Зе Луиш, Луиз Адриан, , Лоренсо Мельгарехо и Андрей Ещенко не занимались в общей группе.

Все отсутствующие по решению тренерского штаба тренировались отдельно по индивидуальной программе.

Матч «Спартак» – «Марибор» состоится во вторник, 21 ноября. Начало – в 20.00 по московскому времени.