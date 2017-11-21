«Реал» намерен купить Де Хеа летом за 70 млн евро

«Реал» по-прежнему намерен приобрести голкипера Давида Де Хеа.

Мадридцы предпочитают заплатить по окончании сезона 70 миллионов евро за Де Хеа, чем 50 млн – за вратаря «Атлетика» Кепу Аррисабалагу.

Ранее уже дважды пытался оформить трансфер Де Хеа.

Контракт голкипера с «МЮ» рассчитан до июня 2019 года. Ранее сообщалось, что английский клуб собирается продлить его.