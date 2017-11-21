«Реал» намерен купить Де Хеа летом за 70 млн евро
«Реал» по-прежнему намерен приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.
Мадридцы предпочитают заплатить по окончании сезона 70 миллионов евро за Де Хеа, чем 50 млн – за вратаря «Атлетика» Кепу Аррисабалагу.
Ранее «Реал» уже дважды пытался оформить трансфер Де Хеа.
Контракт голкипера с «МЮ» рассчитан до июня 2019 года. Ранее сообщалось, что английский клуб собирается продлить его.
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