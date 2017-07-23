Главный тренер Жозе Моуринью выразил уверенность в том, что вратарь останется в манкунианском клубе.

«Могу гарантировать, что в этом сезоне он от нас никуда не уйдет. Ему было бы крайне сложно это сделать, потому что он очень честный, искренний парень.

уже давно контактирует с Де Хеа. И мне всегда казалось, что если игрок хочет уйти, то его не нужно останавливать, поскольку в конце концов, если переход срывается, ты не получаешь от него то, на что рассчитываешь.

Думаю, Де Хеа не очень хорошо относится к «Реалу». Вижу, что он счастлив, сосредоточен и работает лучше, чем когда-либо. Так что я на 100 процентов уверен, что он останется с нами», — сказал Моуринью.