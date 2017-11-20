Кевин-Принс Боатенг: «Для борьбы с расизмом недостаточно показывать видео «нет расизму» перед матчами Лиги чемпионов»
Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Кевин-Принс Боатенг поделился мнением о расизме в футболе.
«Недостаточно показывать видео «нет расизму» перед матчами Лиги чемпионов, недостаточно носить футболку с этими словами, недостаточно говорить: «Мы покажем расизму красную карточку».
Если кто-то называет меня сраным черным, так нельзя. Это расизм. Но такое случается, когда меня так называет соперник», – сказал Боатенг.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.