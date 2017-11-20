Карло Тавеккио: «Не собираюсь уходить в отставку»

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио заявил, что не намерен покидать свой пост в связи с невыходом национальной сборной на ЧМ-2018.

Ранее был уволен главный тренер «скуадры адзурры» Джампьеро Вентура.

«Я тщательно все обдумал и собираюсь продолжить работу над нашим проектом, который не воплощается только в плане результата.

Но кто ввел видеоповторы в Италии раньше всех? Благодаря кому у нас четыре клуба в Лиге чемпионов? Благодаря Тавеккио, вот кому!

Вы хотите, чтобы я сказал, что подам в отставку, но я не буду это делать! Почему я должен уходить, если мой проект одобрен Федеральной комиссией?» – сказал Тавеккио.

Карло Тавеккио: «Рассматриваем варианты с Анчелотти, Конте, Аллегри, Раньери и Манчини, но у них контракты»