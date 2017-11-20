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    Карло Тавеккио: «Не собираюсь уходить в отставку»

    Теги сборная Италии отставки Федерация футбола Италии Карло Тавеккио

    Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио заявил, что не намерен покидать свой пост в связи с невыходом национальной сборной на ЧМ-2018.

    Ранее был уволен главный тренер «скуадры адзурры» Джампьеро Вентура.

    «Я тщательно все обдумал и собираюсь продолжить работу над нашим проектом, который не воплощается только в плане результата.

    Но кто ввел видеоповторы в Италии раньше всех? Благодаря кому у нас четыре клуба в Лиге чемпионов? Благодаря Тавеккио, вот кому!

    Вы хотите, чтобы я сказал, что подам в отставку, но я не буду это делать! Почему я должен уходить, если мой проект одобрен Федеральной комиссией?» – сказал Тавеккио.

    Карло Тавеккио: «Рассматриваем варианты с Анчелотти, Конте, Аллегри, Раньери и Манчини, но у них контракты»

    Опрос

    Кто должен тренировать сборную Италии?

    24294 голосa 15
    • Карло Анчелотти
      41%
    • Роберто Манчини
      8%
    • Массимилиано Аллегри
      16%
    • Клаудио Раньери
      21%
    • Кто-то другой
      14%

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