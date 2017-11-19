Манчини о матче с «Тосно»: «Подавляющее большинство команд защищаются, приезжая к нам»

Главный тренер Роберто Манчини подвел итоги разгрома «Тосно» (5:0) в матче 17-го тура РФПЛ, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Это был нелегкий матч, особенно в первом тайме. Я заметил, что подавляющее большинство команд, которые приезжают сейчас, защищаются. Искать свободное пространство не так легко.



– Можно ли назвать Кузяева главным открытием сезона?

– Кузяев – очень молодой и талантливый игрок. Он может вырасти в великого футболиста, если будет отдавать всего себя на тренировках и в матчах.



– Сегодня все получалось, но команда мало бьет издали. Согласны ли вы с этим?

– К сожалению, на данный момент только Паредес может бить с дистанции.



– Предматчевое чествование «Зенита»-2007 как-то повлияло на настроение игроков?

– Эта церемония напомнила всем нам о великой победе. Надеюсь, что эффект от нее продлится до конца чемпионата, – сказал Манчини.

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