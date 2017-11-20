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    «Анжи»: «Судья Сухой не назначил очевидный пенальти в ворота «Локомотива»

    Теги Локомотив Александр Прудников премьер-лига Россия судьи Анжи видео Владислав Игнатьев Алексей Сухой

    Пресс-служба «Анжи» отреагировала на события матча с «Локомотивом» (0:1).

    «На 70-й минуте игры «Анжи» – «Локомотив» арбитр Алексей Сухой не назначил очевидный одиннадцатиметровый удар в ворота гостей за удар локтем Игнатьева в лицо Прудникова.

    И хотя эпизод в штрафной площади «Локомотива» был в прямой видимости арбитра, он, на удивление, не углядел нарушение правил. Его ошибка могла повлиять на исход матча», – сказано в сообщениях в официальном твиттере дагестанского клуба.

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