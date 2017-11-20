«Анжи»: «Судья Сухой не назначил очевидный пенальти в ворота «Локомотива»
Пресс-служба «Анжи» отреагировала на события матча с «Локомотивом» (0:1).
«На 70-й минуте игры «Анжи» – «Локомотив» арбитр Алексей Сухой не назначил очевидный одиннадцатиметровый удар в ворота гостей за удар локтем Игнатьева в лицо Прудникова.
И хотя эпизод в штрафной площади «Локомотива» был в прямой видимости арбитра, он, на удивление, не углядел нарушение правил. Его ошибка могла повлиять на исход матча», – сказано в сообщениях в официальном твиттере дагестанского клуба.
на 70-й минуте матча «Анжи»-«Локомотив» арбитр Алексей Сухой не назначил очевидный 11-метровый удар в ворота гостей за удар локтем Игнатьевым в лицо Прудникова #АнжиЛоко pic.twitter.com/WzmMnbMPXh— ФК «Анжи» (@fc_anji) 19 ноября 2017 г.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.