«Анжи»: «Судья Сухой не назначил очевидный пенальти в ворота «Локомотива»

Пресс-служба «Анжи» отреагировала на события матча с «Локомотивом» (0:1).

«На 70-й минуте игры «Анжи» – «Локомотив» арбитр Алексей Сухой не назначил очевидный одиннадцатиметровый удар в ворота гостей за удар локтем Игнатьева в лицо Прудникова.

И хотя эпизод в штрафной площади «Локомотива» был в прямой видимости арбитра, он, на удивление, не углядел нарушение правил. Его ошибка могла повлиять на исход матча», – сказано в сообщениях в официальном твиттере дагестанского клуба.