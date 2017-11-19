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    Станислав Черчесов: «Сборную проверяли на допинг в Краснодаре, я и себя предложил проверить»

    Теги Станислав Черчесов сборная России допинг

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о допинг-пробах в национальной команде.

    «На 70-75 процентах сборов у нас были допинг-офицеры, которые приезжали неожиданно. В Краснодаре проверили всю команду. Я и себя предложил, можете и меня проверить.

    Сейчас тоже были, проверили, но уже не всех, а шесть-семь человек. Нас все время проверяют. Никаких проблем у нас до сих пор не было. Надеюсь, и не будет», – сказал Черчесов в программе «После футбола» на канале «Матч ТВ».

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