Гильерме выбыл до конца года

Травма вратаря Гильерме оказалась серьезнее, чем предполагалось ранее.

В начале ноября, в матче Лиги Европы с «Шерифом» (1:2), голкипер повредил сухожилие прямой мышцы бедра и теперь сможет сыграть за железнодорожников только во время зимних сборов.

До конца года «Локомотив» встретится в ЛЕ с «Копенгагеном» и «Злином», а в чемпионате России проведет матчи с хабаровским СКА, «Рубином» и «Тосно».