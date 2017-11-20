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    Гильерме выбыл до конца года

    Теги Локомотив премьер-лига Россия травмы Гильерме

    Травма вратаря «Локомотива» Гильерме оказалась серьезнее, чем предполагалось ранее.

    В начале ноября, в матче Лиги Европы с «Шерифом» (1:2), голкипер повредил сухожилие прямой мышцы бедра и теперь сможет сыграть за железнодорожников только во время зимних сборов.

    До конца года «Локомотив» встретится в ЛЕ с «Копенгагеном» и «Злином», а в чемпионате России проведет матчи с хабаровским СКА, «Рубином» и «Тосно».

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