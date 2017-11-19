«Бавария» первой в бундеслиге набрала 3000 очков, Хайнкес – выиграл 500 матчей
В матче 12 тура немецкой чемпионата Германии «Бавария» разгромила «Аугсбург» (3:0).
Таким образом, клуб из Мюнхена набрал 3001-е очко в истории бундеслиги, начиная с 1965 года, проведя 1784 игры.
В тройку входят дортмундская «Боруссия» (2314 очков) и бременский «Вердер» (2285 очков).
Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес выиграл 500-й матч в бундеслиге: 174 раза он побеждал как игрок и 326 – как тренер. В общей сложности он провел в турнире 1016 матчей.
За Хайнкесом следуют Отто Рехагель (457) и Феликс Магат (391).
Кроме того, команда Хайнкеса не проигрывает последние 30 матчей в бундеслиге. Это второй случай в карьере тренера.
Более длительные серии без поражений только у Юргена Клоппа (31 матч) и Эрнста Хаппеля (36).
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