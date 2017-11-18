Игорь Шалимов: «Со «Спартаком» нельзя так ошибаться»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о матче 17-го тура РФПЛ со (1:4).

«Счет не по игре. Результат предопределил первый гол.

Во втором тайме мы создавали моменты, владели инициативой, но при счете 0:2 перекрыть возможности для контратак соперника невозможно. Они нас наказали в концовке.

Опять говорим о нашей болезни – невынужденных потерях в первом тайме. Нельзя так со «Спартаком» играть, так ошибаться.

Промес получал слишком много свободы в первом тайме? Мы перед игрой показывали футболистам, как он играет, но докричаться во время матча было невозможно.

Нельзя сказать, что он был очень опасен в первом тайме», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».