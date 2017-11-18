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    Игорь Шалимов: «Со «Спартаком» нельзя так ошибаться»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Игорь Шалимов Краснодар Куинси Промес

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о матче 17-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:4).

    «Счет не по игре. Результат предопределил первый гол.

    Во втором тайме мы создавали моменты, владели инициативой, но при счете 0:2 перекрыть возможности для контратак соперника невозможно. Они нас наказали в концовке.

    Опять говорим о нашей болезни – невынужденных потерях в первом тайме. Нельзя так со «Спартаком» играть, так ошибаться.

    Промес получал слишком много свободы в первом тайме? Мы перед игрой показывали футболистам, как он играет, но докричаться во время матча было невозможно.

    Нельзя сказать, что он был очень опасен в первом тайме», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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