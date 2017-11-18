«Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет приобрести Бэйла

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл следующим летом может оказаться в .

По информации The Times, сейчас вероятность этого трансфера выше, чем в предыдущий раз, когда «МЮ» интересовался валлийцем.

Главный тренер «Юнайтед» лично хотел бы видеть Бэйла в команде. Травматичность футболиста не отпугивает клуб, они также считают, что португалец способен вернуть Бэйла на самый высокий уровень.

Ранее сообщалось, что готов выручить от продажи Бэйла 70-80 миллионов евро, что почти в два раза меньше их требований лета-2017.