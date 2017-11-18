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    «Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет приобрести Бэйла

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Гарет Бэйл

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл следующим летом может оказаться в «Манчестер Юнайтед».

    По информации The Times, сейчас вероятность этого трансфера выше, чем в предыдущий раз, когда «МЮ» интересовался валлийцем.

    Главный тренер «Юнайтед» Жозе Моуринью лично хотел бы видеть Бэйла в команде. Травматичность футболиста не отпугивает клуб, они также считают, что португалец способен вернуть Бэйла на самый высокий уровень.

    Ранее сообщалось, что «Реал» готов выручить от продажи Бэйла 70-80 миллионов евро, что почти в два раза меньше их требований лета-2017.

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