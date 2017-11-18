«Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет приобрести Бэйла
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл следующим летом может оказаться в «Манчестер Юнайтед».
По информации The Times, сейчас вероятность этого трансфера выше, чем в предыдущий раз, когда «МЮ» интересовался валлийцем.
Главный тренер «Юнайтед» Жозе Моуринью лично хотел бы видеть Бэйла в команде. Травматичность футболиста не отпугивает клуб, они также считают, что португалец способен вернуть Бэйла на самый высокий уровень.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов выручить от продажи Бэйла 70-80 миллионов евро, что почти в два раза меньше их требований лета-2017.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.