Кто забьет больше голов в трех столичных дерби?
Матчи сборных наконец-то завершились – теперь можно сосредоточится на клубном футболе. Возвращение получается мощным: сегодня в Лондоне, Риме и Мадриде сыграют три столичных дерби. Не пропустите!
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