Кто забьет больше голов в трех столичных дерби?

Матчи сборных наконец-то завершились – теперь можно сосредоточится на клубном футболе. Возвращение получается мощным: сегодня в Лондоне, Риме и Мадриде сыграют три столичных дерби. Не пропустите!

В ежедневном Fantasy-футболе Kixx уже все готово. Вступайте в лиги по этим матчам и побеждайте:

«АРСЕНАЛ» – «TОТТЕНХЭМ»

Принципиальные разборки в Северном Лондоне. Кейн вернулся к тренировкам в общей группе и снова готов забивать.

«РОМА» – «ЛАЦИО»

Хороший способ на один вечер забыть о провале сборной Италии. Иммобиле или Джеко?

«АТЛЕТИКО» – «РЕАЛ»

Зидан и Симеоне пытаются нагнать «Барселону». Как сыграет Роналду после рождения четвертого ребенка?

P.S. Да, чуть не забыли. На десерт у нас «Краснодар» – «Спартак». У Промеса на один гол меньше, чем у Смолова, но при этом 5 голевых передач. Кто сегодня сыграет лучше?

Давно не было такого насыщенного футбольного дня.

ПОГНАЛИ!