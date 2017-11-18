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    Кто забьет больше голов в трех столичных дерби?

    Теги Спартак Федор Смолов Рома Лацио Криштиану Роналду Реал Мадрид Атлетико Диего Симеоне Арсенал Тоттенхэм Зинедин Зидан Эдин Джеко Краснодар Чиро Иммобиле fantasy Александр Ляказетт Харри Кейн Куинси Промес Kixx

    Матчи сборных наконец-то завершились – теперь можно сосредоточится на клубном футболе. Возвращение получается мощным: сегодня в Лондоне, Риме и Мадриде сыграют три столичных дерби. Не пропустите!

    В ежедневном Fantasy-футболе Kixx уже все готово. Вступайте в лиги по этим матчам и побеждайте:

    «АРСЕНАЛ» – «TОТТЕНХЭМ»

    Принципиальные разборки в Северном Лондоне. Кейн вернулся к тренировкам в общей группе и снова готов забивать.

    «РОМА» – «ЛАЦИО»

    Хороший способ на один вечер забыть о провале сборной Италии. Иммобиле или Джеко?

    «АТЛЕТИКО» – «РЕАЛ» 

    Зидан и Симеоне пытаются нагнать «Барселону». Как сыграет Роналду после рождения четвертого ребенка? 

    P.S. Да, чуть не забыли. На десерт у нас «Краснодар» – «Спартак». У Промеса на один гол меньше, чем у Смолова, но при этом 5 голевых передач. Кто сегодня сыграет лучше?

    Давно не было такого насыщенного футбольного дня. 

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