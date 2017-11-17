Погребняк забил впервые за 2 года, оформив дубль в матче с молодежкой «Ахмата»

Молодежный состав «Динамо» сыграл вничью с «Ахматом» (4:4) в матче 17-го тура молодежного первенства России.

В составе хозяев дублем отметился 34-летний форвард Павел Погребняк.

Это первые голы Погребняка с 25 октября 2015 года, когда он забил «Спартаку» (2:3).

В нынешнем сезоне футболист провел за основу «Динамо» всего один матч. Его подробную статистику можно изучить здесь.