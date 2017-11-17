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    Погребняк забил впервые за 2 года, оформив дубль в матче с молодежкой «Ахмата»

    Теги Павел Погребняк премьер-лига Россия Динамо Москва первенство молодежных команд Россия Ахмат мол Динамо Москва мол

    Молодежный состав «Динамо» сыграл вничью с «Ахматом» (4:4) в матче 17-го тура молодежного первенства России.

    В составе хозяев дублем отметился 34-летний форвард Павел Погребняк.

    Это первые голы Погребняка с 25 октября 2015 года, когда он забил «Спартаку» (2:3).

    В нынешнем сезоне футболист провел за основу «Динамо» всего один матч. Его подробную статистику можно изучить здесь.

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