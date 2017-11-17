Израильтянин купил 15% акций «Атлетико» за 50 млн евро
«Атлетико» сообщил о вхождении в состав акционеров клуба бизнесмена из Израиля Идана Офера.
Компания 59-летнего израильтянина Quantum Pacific Group приобрела 15% акций мадридцев за 50 миллионов евро. «Атлетико» направит эти средства на развитие клуба.
Quantum Pacific Group – группа предприятий, которая имеет интересы в различных отраслях, включая судоходство, энергетику, природные ресурсы, медицинские технологии и автомобилестроение.
Офер, состояние которого оценивается в 3 миллиарда долларов, станет миноритарным акционером клуба без права влиять на спортивную составляющую команды.
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