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    «Манчестер Сити» и «МЮ» контактировали с Гризманном

    Теги Бавария Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Атлетико примера Испания возможные трансферы Антуан Гризманн

    «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» могут приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

    «Барселона» планирует летом заплатить за 26-летнего француза отступные в размере 100 миллионов евро.

    Английские клубы готовы составить каталонцам конкуренцию и уже контактировали с игроком.

    Кроме того, ожидается, что в переговоры по Гризманну может вступить мюнхенская «Бавария».

    Сам футболист дал понять, что не намерен принимать решения о своем будущем ранее марта 2018 года.

    Подробную статистику Гризманна можно посмотреть здесь.

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