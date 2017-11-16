«Манчестер Сити» и «МЮ» контактировали с Гризманном

и «Манчестер Сити» могут приобрести нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

планирует летом заплатить за 26-летнего француза отступные в размере 100 миллионов евро.

Английские клубы готовы составить каталонцам конкуренцию и уже контактировали с игроком.

Кроме того, ожидается, что в переговоры по Гризманну может вступить мюнхенская .

Сам футболист дал понять, что не намерен принимать решения о своем будущем ранее марта 2018 года.

Подробную статистику Гризманна можно посмотреть здесь.