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    Роман Зобнин: «Впервые после травмы буду в заявке на матч»

    Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Роман Зобнин Массимо Каррера

    Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своем возвращении в строй после травмы.

    «Рассчитывал начать тренироваться в общей группе после зимней паузы, но, слава богу, через зал, через работу, через желание я вернулся чуть раньше.

    Я люблю работать и постоянно просил: давай больше, больше, больше. Спасибо также профессору Мариани, который сделал качественную операцию, и реабилитологам, которые работали со мной в Италии и здесь. И благодарю болельщиков, которые в течение пяти месяцев писали слова поддержки в мой адрес.

    Травма дала мне понять, насколько сильно я люблю футбол, я стал по-настоящему трудоголиком.

    Теперь я в общей группе и через официальные игры буду возвращать навыки, которые были у меня до травмы. Думаю, Каррера видел, что я работаю очень много, стремлюсь восстановиться и быстрее помогать команде. Я еду в Краснодар и впервые буду в заявке», – сказал футболист.

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