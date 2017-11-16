Роман Зобнин: «Впервые после травмы буду в заявке на матч»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своем возвращении в строй после травмы.

«Рассчитывал начать тренироваться в общей группе после зимней паузы, но, слава богу, через зал, через работу, через желание я вернулся чуть раньше.

Я люблю работать и постоянно просил: давай больше, больше, больше. Спасибо также профессору Мариани, который сделал качественную операцию, и реабилитологам, которые работали со мной в Италии и здесь. И благодарю болельщиков, которые в течение пяти месяцев писали слова поддержки в мой адрес.

Травма дала мне понять, насколько сильно я люблю футбол, я стал по-настоящему трудоголиком.

Теперь я в общей группе и через официальные игры буду возвращать навыки, которые были у меня до травмы. Думаю, Каррера видел, что я работаю очень много, стремлюсь восстановиться и быстрее помогать команде. Я еду в Краснодар и впервые буду в заявке», – сказал футболист.