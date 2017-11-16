Губернатор Ленинградской области: «Собственник «Тосно» готов расстаться с контрольным пакетом, сделав народную акционерную команду»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко разработал проект «народной команды», согласно которому акционером «Тосно» сможет стать любой болельщик клуба.

«Есть у меня проект так называемой «народной команды», но его юридически можно реализовывать только после завершения сезона – создать первый в России акционерный народный клуб. Чтобы каждый, кто неравнодушен к футболу, начиная от крупного предприятия и заканчивая любым жителем, мог приобрести акции, создав акционерный капитал клуба.

«Спартак» называют народной командой. На самом деле это не так. Я хочу создать народную команду, где акционерами выступят жители Ленинградской области и все болельщики «Тосно»

Но я не отказываюсь и от другого обязательства: если мы удержимся в премьер-лиге и будем понимать, что у нас есть своя народная команда, мы готовы в районе кольцевой автомобильной дороги построить областной стадион, который будет являться базовым стадионом клуба «Тосно».

Это будет стадион европейского типа – современный, недорогой и абсолютно понятный по конструктиву. Не будем ничего изобретать – никаких сдвижных крыш. Мы будем делать его по количеству зрителей таким, чтобы соответствовал премьер-лиге. Но мы не замахиваемся на что-то большее.

Мы посмотрим завершение сезона в 2018 году и посмотрим, как пойдет проект «народной команды». Собственник «Тосно» готов расстаться с контрольным пакетом, сделав народную акционерную команду», – заключил Дрозденко.