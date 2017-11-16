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    Сборная России – худшая по рейтингу ФИФА среди всех участников ЧМ-2018

    Теги сборная России ФИФА ЧМ-2018

    Сегодня стали известны все участники и сформированы корзины для жеребьевки групповой стадии ЧМ-2018.

    Корзины формируются согласно позиции команд в рейтинге ФИФА – в первую корзину попадают команды с наилучшим рейтингом и так далее.

    Сборная России также попала в первую корзину на правах хозяйки чемпионата мира.

    Тем не менее, Россия, не будь она принимающей страной турнира, оказалась бы в четвертой корзине, так как в рейтинге ФИФА идет на 65-м месте.

    Это худшая позиция среди всех участников ЧМ-2018 – Саудовская Аравия идет на 63-м месте, Южная Корея – на 62-м, Панама – на 49-м и Марокко – на 48-м.

    Тест. Назовете всех участников ЧМ-2018?

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