Сборная России – худшая по рейтингу ФИФА среди всех участников ЧМ-2018

Сегодня стали известны все участники и сформированы корзины для жеребьевки групповой стадии .

Корзины формируются согласно позиции команд в рейтинге – в первую корзину попадают команды с наилучшим рейтингом и так далее.

Сборная России также попала в первую корзину на правах хозяйки чемпионата мира.

Тем не менее, Россия, не будь она принимающей страной турнира, оказалась бы в четвертой корзине, так как в рейтинге ФИФА идет на 65-м месте.

Это худшая позиция среди всех участников ЧМ-2018 – Саудовская Аравия идет на 63-м месте, Южная Корея – на 62-м, Панама – на 49-м и Марокко – на 48-м.

Тест. Назовете всех участников ЧМ-2018?