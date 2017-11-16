Сборная Перу сыграет на чемпионате мира впервые за 36 лет

Сборная Перу обыграла Новую Зеландию в стыковых матчах (0:0, 2:0).

Первый гол в ответной игре забил нападающий Джефферсон Фарфан, а поставил точку в матче защитник .

Перуанская команда вышла в финальную часть чемпионата в пятый раз в своей истории и впервые – с 1982 года.

Лучшим достижением Перу является четвертьфинал на ЧМ-1970.

Определены все участники и сформированы все корзины для жеребьевки ЧМ-2018