Сборная Перу сыграет на чемпионате мира впервые за 36 лет
Сборная Перу обыграла Новую Зеландию в стыковых матчах ЧМ-2018 (0:0, 2:0).
Первый гол в ответной игре забил нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, а поставил точку в матче защитник Кристиан Рамос.
Перуанская команда вышла в финальную часть чемпионата в пятый раз в своей истории и впервые – с 1982 года.
Лучшим достижением Перу является четвертьфинал на ЧМ-1970.
Определены все участники и сформированы все корзины для жеребьевки ЧМ-2018
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