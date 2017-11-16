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    Сборная Перу сыграет на чемпионате мира впервые за 36 лет

    Теги Локомотив Джефферсон Фарфан премьер-лига Россия сборная Новой Зеландии сборная Перу ЧМ-2018 Кристиан Рамос квалификация ЧМ-2018. Стыковые матчи

    Сборная Перу обыграла Новую Зеландию в стыковых матчах ЧМ-2018 (0:0, 2:0).

    Первый гол в ответной игре забил нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, а поставил точку в матче защитник Кристиан Рамос.

    Перуанская команда вышла в финальную часть чемпионата в пятый раз в своей истории и впервые – с 1982 года.

    Лучшим достижением Перу является четвертьфинал на ЧМ-1970.

    Определены все участники и сформированы все корзины для жеребьевки ЧМ-2018

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