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    Роберт Левандовски: «Баварии» нужен «голодный и молодой» форвард, который хотел бы учиться у меня»

    Теги Бавария бундеслига Германия травмы возможные трансферы Роберт Левандовски

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски призывал мюнхенский клуб приобрести форварда.

    «Нужно подписать «голодного и молодого» нападающего, который хочет учиться у опытного игрока. Для меня было бы замечательно играть за матч на 15-20 минут меньше.

    Тогда у меня было бы больше энергии для следующих игр и более высокая вероятность оставаться в форме, снизив риск получения травм», – сказал Левандовски.

    Подробную статистику 29-летнего поляка смотрите здесь.

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