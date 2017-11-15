Роберт Левандовски: «Баварии» нужен «голодный и молодой» форвард, который хотел бы учиться у меня»
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски призывал мюнхенский клуб приобрести форварда.
«Нужно подписать «голодного и молодого» нападающего, который хочет учиться у опытного игрока. Для меня было бы замечательно играть за матч на 15-20 минут меньше.
Тогда у меня было бы больше энергии для следующих игр и более высокая вероятность оставаться в форме, снизив риск получения травм», – сказал Левандовски.
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