Роберт Левандовски: «Баварии» нужен «голодный и молодой» форвард, который хотел бы учиться у меня»

Нападающий «Баварии» призывал мюнхенский клуб приобрести форварда.

«Нужно подписать «голодного и молодого» нападающего, который хочет учиться у опытного игрока. Для меня было бы замечательно играть за матч на 15-20 минут меньше.

Тогда у меня было бы больше энергии для следующих игр и более высокая вероятность оставаться в форме, снизив риск получения травм», – сказал Левандовски.

Подробную статистику 29-летнего поляка смотрите здесь.