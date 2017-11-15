Рамос о ничьей с Россией: «Эта сенсация не повлияет на работу, проделанную нами в отборе ЧМ»
Защитник сборной Испании Серхио Рамос, автор дубля в товарищеском матче с Испанией (3:3), поделился впечатлениями от игры.
«Достаточно трудно было играть против России, они хорошо играли в высокий прессинг. В начале игры было непросто, но мы справились с этим.
Я счастлив, ведь сегодня день рождения у моего сына Марка, было приятно забить в такой день. Жаль, что не смог быть рядом с ним.
В принципе мы удовлетворены той работой, которую проделали. Я говорю в первую очередь о всем отборочном цикле, ведь мы достигли цели. И сегодняшняя сенсация никак на это не повлияет», – сказал Рамос.
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