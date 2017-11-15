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    Хулен Лопетеги: «Я давно знаю Смолова. Считаю, что это игрок очень высокого уровня»

    Теги Федор Смолов сборная Испании сборная России товарищеские матчи (сборные) Хулен Лопетеги

    Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги подвел итоги товарищеского матча с Россией (3:3), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    - Будет ли много изменений в заявке на чемпионат мира по сравнению с тем, что есть сейчас?
     
    - Еще может многое изменится. Скорее всего, мы будем ориентироваться на мартовские матчи. Список, который будет там, будет максимально приближен к тому, что будет следующем летом.
     
    - Удивило ли вас решение России перейти на четырех защитников во втором тайме? Можете выделить кого-то индивидуально?

    – Нет, не удивило, это нормальная ситуация. Уровень сборной России очень высок, игроки мотивированы. К каждому товарищескому матчу они подходят с максимальным настроем, потому что у них не было игр квалификации. Я давно знаю Смолова, считаю, что это игрок очень высокого уровня.
     
    - Что понравилось вам в этой игре? Что нужно улучшить? Вы будете готовиться к ЧМ в Краснодаре. Это окончательное решение?

    – Решение по выбору места жизни сборной будет принято в дальнейшем, нужно будет учесть жеребьевку. Расстояния в России непривычно большие для нас, поэтому это будет решатся позже. Мы провели неплохой матч, как и предыдущий. После двух быстрых голов мы немного расслабились, Россия забрала у нас мяч. Против таких команд как Россия очень тяжело играть без мяча. Еще один положительный момент: мы увидели в деле почти всех игроков сборной, кроме Рейны.
     
    - Потерянное преимущество – это вопрос концентрации или силы сборной России?

    – Матч получился напряженным, в какой-то момент мы действительно расслабились, но дело не только в нас, но и в сопернике. России помог гол, который они забили до перерыва.
     
    - Как вам стадион? Вчера вы тренировались в холодную погоду, а сегодня играли под крышей.

    – Стадион фантастический. Это произведение спортивного искусства. Для нас очень важно, что с этого стадиона мы уехали непобежденными, наша серия без поражений продолжается.
     
    - Испания закончила год без поражений. Что нам ждать дальше?

    – Год получился тяжелым. Команда боролась во всех матчах, это здорово. Классификация была сложной. Вчера мы все видели фиаско Италии, что еще раз доказывает, что непросто играть в отборочном турнире и стыковых матчах.

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