Хулен Лопетеги: «Я давно знаю Смолова. Считаю, что это игрок очень высокого уровня»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги подвел итоги товарищеского матча с Россией (3:3), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

- Будет ли много изменений в заявке на чемпионат мира по сравнению с тем, что есть сейчас?



- Еще может многое изменится. Скорее всего, мы будем ориентироваться на мартовские матчи. Список, который будет там, будет максимально приближен к тому, что будет следующем летом.



- Удивило ли вас решение России перейти на четырех защитников во втором тайме? Можете выделить кого-то индивидуально?

– Нет, не удивило, это нормальная ситуация. Уровень сборной России очень высок, игроки мотивированы. К каждому товарищескому матчу они подходят с максимальным настроем, потому что у них не было игр квалификации. Я давно знаю Смолова, считаю, что это игрок очень высокого уровня.



- Что понравилось вам в этой игре? Что нужно улучшить? Вы будете готовиться к ЧМ в Краснодаре. Это окончательное решение?

– Решение по выбору места жизни сборной будет принято в дальнейшем, нужно будет учесть жеребьевку. Расстояния в России непривычно большие для нас, поэтому это будет решатся позже. Мы провели неплохой матч, как и предыдущий. После двух быстрых голов мы немного расслабились, Россия забрала у нас мяч. Против таких команд как Россия очень тяжело играть без мяча. Еще один положительный момент: мы увидели в деле почти всех игроков сборной, кроме .



- Потерянное преимущество – это вопрос концентрации или силы сборной России?

– Матч получился напряженным, в какой-то момент мы действительно расслабились, но дело не только в нас, но и в сопернике. России помог гол, который они забили до перерыва.



- Как вам стадион? Вчера вы тренировались в холодную погоду, а сегодня играли под крышей.

– Стадион фантастический. Это произведение спортивного искусства. Для нас очень важно, что с этого стадиона мы уехали непобежденными, наша серия без поражений продолжается.



- Испания закончила год без поражений. Что нам ждать дальше?

– Год получился тяжелым. Команда боролась во всех матчах, это здорово. Классификация была сложной. Вчера мы все видели фиаско Италии, что еще раз доказывает, что непросто играть в отборочном турнире и стыковых матчах.