Черчесов после матча с Испанией: «Больше играли в атаку, помогли изменения в составе»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями по итогам товарищеского матча с Испанией (3:3), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Общие впечатления неплохие. Мы ждем диагноз Лунева, голову ему разбили прилично.



- Сборная показала хороший футбол, заметно прибавила в скоростях по сравнению с матчем против Аргентины. Чем это объяснить?

– Мы всегда проводим вторую игру качественнее. «Лужники», Аргентина, Месси – наверное, поэтому мы были чуть скованны. То, что нам не удалось в субботу, удалось сегодня. Больше играли в атаку, помогли изменения в составе. Они были не потому что я кем-то недоволен, а потому что между играми был слишком маленький промежуток времени. Мы вторую игру играем в Петербурге, обе не проиграли, так что этот стадион нам нравится.



- Были ли пенальти?

– По второму не могу сказать, там была куча игроков. Первого пенальти точно не было.



- Сегодня Испания играла в экспериментальном составе. Хорошо ли себя показали резервисты?

– Если бы мы каждую неделю играли против испанцев, было бы проще сказать, хорошо они играли или плохо. Об их игре до меня все рассказал их тренер. Мы играли не до конца так, как надо, но все равно игра была достаточно качественной. Наши ошибки надо обязательно поправлять. Мы поменяли систему, перешли на четыре защитника. Голы мы забили красивые.



- Кого бы вы выделили в своей команде? Кто доставил больше всего проблем у Испании?

–Выделить можно нападающего, если он забил два гола. А так, молодцы вся команда. Защитники сыграли дисциплинированно, нападающие неплохо отыграли и индивидуально в атаке, и отрабатывали в обороне.

- Готовы ли вы к таким форс-мажорам, как сегодня? Мы видели, что сначала в ворота хотел встать Кокорин, потом встал Глушаков.

– У нас большая конкуренция на этой позиции. Акинфееву, Луневу и Габулову надо задуматься. Жаль, что Лунев получил травму.



- Сегодня Идову забил гол за Нигерию. Планируете ли вы использовать в своей команде?

– Мы на послематчевой пресс-конференции Россия – Испания.



- Хотели ли вы сыграть против Испании в группе на чемпионате мира?

– Честно? Нет.



- Капитанство Смолова – ваше решение?

– Наш капитан – Акинфеев. Есть несколько замов – Самедов, Глушаков и Смолов. Смолов был капитаном и в матче с Ираном, но тогда на дубль это его не мотивировало. Значит, дело не в повязке.