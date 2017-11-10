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    Кто поможет Буффону попасть на ЧМ-2018 и красиво завершить карьеру?

    Теги Джанлуиджи Буффон сборная Италии сборная Швеции ЧМ-2018 fantasy квалификация ЧМ-2018 Kixx

    В далеком 1997 году сборные России и Италии играли стыковые матчи за право попадания на ЧМ-1998 во Франции. В первом тайме московского матча травму получил Джанлука Пальюка, и на изумрудном газоне стадиона «Динамо» за сборную Италии дебютировал 19-летний Джанлуиджи Буффон.

     

    Текущий футбольный сезон может стать последним в блестящей карьере 40-летнего Джиджи. Он не раз говорил, что мечтает поехать в Россию на чемпионат мира и поднять над головой заветный трофей. Однако для начала нужно обыграть в стыковых матчах сборную Швеции. Первая игра уже сегодня. 

    Сможет ли Буффон помочь своей сборной попасть на ЧМ-2018? Кто из партнеров поддержит его порыв? На что способна сборная Швеции? Вам предстоит найти ответы на все эти вопросы вместе со своей командой в ежедневном Fantasy-футболе Kixx. 

    СОБРАТЬ КОМАНДУ #ПРЯМОСЕЙЧАС

    В чем суть игры?

    Все очень просто – нужно собрать команду из реальных футболистов по матчу. Правила начисления очков — как в обычном Fantasy-футболе: нужно угадать защитников и вратаря, чья команда сыграет на ноль, и игроков атаки, которые отметятся результативными действиями — голами, передачами и при этом не будут удалены с поля. 

    Набор одной команды займет у вас не более минуты.

    Как обыграть других болельщиков?

    В игре существуют турниры для новичков, а также лиги для опытных пользователей. Регистрируйтесь в проекте — с помощью соцсетей или электронной почты — собирайте команды в понравившихся турнирах и вперед к победе!

     

    НУ ЧТО, ПОГНАЛИ?!

    Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко; Gettyimages.com / Valerio Pennicino

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