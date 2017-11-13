Стоимость реконструкции стадиона «Локомотива» оценивается примерно в 1,5 млрд рублей

Приезидент Илья Геркус рассказал о предстоящей реконструкции домашнего стадиона команды.

«Мы играем много матчей осенью, немного зимой и ранней весной. Стоит проблема обогрева, есть много вариантов решений по завесе, тепловому полу, но мы решили, что надо двигаться радикальным путем. В Копенгагене есть такая же арена с крышей, как в Амстердаме, Петербурге и Франкфурте.

Много где сначала был построен стадион, а потом во время реконструкции делали крышу, и сейчас мы сделаем эскизы, обговорим с подрядчиками, после чего будем понимать стоимость реконструкции.

Я представляю, как это будет реализовываться, мы хотим, чтобы внешний облик стадиона был лучше, а не хуже. Что касается стоимости, на опыте Петербурга нельзя сказать, потому что там другой проект.

Если на опыте других стадионов, думаем, между одним и двумя миллиардами рублей, полтора миллиарда – это лучшее решение. Мы хотим растянуть финансирование на несколько лет, возможно, взять кредит.

Главное, что у нас будет понимание сроков, сметы, внешнего вида и способа реализации – сколько нужно этапов, потому что мы не хотим прерывать игры чемпионата и хотим строить в зимние и летние паузы: думаю, двух пауз должно хватить.

Клуб не будет уходить со стадиона, возможно, будем просить, чтобы в календаре ставили побольше выездных матчей в какой- то период.

До конца 2018 года у нас будет проект, тогда мы будем понимать стоимость, сроки и способы реконструкции, чтобы что-то сделать, надо сформировать проект, пройти экспертизу. Деньги на проектные работы будут выделены из бюджета следующего года. Это миллионы рублей – 10, 20, 30, 40 миллионов, многое зависит от стадий.

«В зависимости от того, как мы соберемся, начнем работы: мы хотим начать в 2019 году и закончить в 2020-м. Хотели бы, чтобы это несильно ударило по бюджету, но, чтобы что-то делать с акционерами, нужно им показать проект, планы.

Расходы на проектные работы не скажутся на трансферах в следующем году, это отдельная тема. В декабре будет ясность по всему бюджету и затратах в его рамках», – отметил Геркус.