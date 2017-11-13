«Реал» готов продать Бэйла за 70-80 млн евро
«Реал» изучает возможность продажи полузащитника Гарета Бэйла.
Как утверждает As, очередная травма валлийца определила его будущее – руководство «Реала» хочет его продать.
Летом Бэйла хотел купить «Манчестер Юнайтед» и предлагал 120-150 миллионов евро, но мадридцы не согласились на сделку.
Теперь цена на футболиста понизилась – «Реал» готов выручить от его продажи 70-80 миллионов.
Каждый матч Бэйла стоил «Реалу» более миллиона евро. За 4 года он провел за клуб 159 игр
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