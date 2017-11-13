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    «Реал» готов продать Бэйла за 70-80 млн евро

    Теги Манчестер Юнайтед Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Гарет Бэйл

    «Реал» изучает возможность продажи полузащитника Гарета Бэйла.

    Как утверждает As, очередная травма валлийца определила его будущее – руководство «Реала» хочет его продать. 

    Летом Бэйла хотел купить «Манчестер Юнайтед» и предлагал 120-150 миллионов евро, но мадридцы не согласились на сделку.

    Теперь цена на футболиста понизилась – «Реал» готов выручить от его продажи 70-80 миллионов.

    Каждый матч Бэйла стоил «Реалу» более миллиона евро. За 4 года он провел за клуб 159 игр

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