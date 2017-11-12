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    Фанаты, празднуя выход Марокко на ЧМ-2018, устроили беспорядки в Брюсселе. Пострадали 22 полицейских

    Теги происшествия болельщики ЧМ-2018 сборная Марокко квалификация ЧМ-2018 Африка

    Выход сборной Марокко на ЧМ-2018 спровоцировал массовые беспорядки в Брюсселе.

    Около 1 500 человек пришли в центр столицы Бельгии отпраздновать возвращение команды на чемпионат мира спустя 20 лет. Около 300 фанатов повели себя агрессивно.

    Болельщики переворачивали и поджигали машины, разбивали витрины магазинов. Полиции пришлось применить водометы.

    Во время беспорядков травмы и ранения получили 22 сотрудника органов правопорядка.

    В Брюсселе проживает более 100 тысяч выходцев из Марокко. Приток рабочих из этой африканской страны был особенно активным в 1960-70-е годы.

    На данный момент никаких арестов не было произведено, но министр внутренних дел Бельгии пообещал привлечь виновных к ответственности, назвав произошедшие события неприемлемыми.

    Сборные, которые уже вышли на ЧМ-2018

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