Фанаты, празднуя выход Марокко на ЧМ-2018, устроили беспорядки в Брюсселе. Пострадали 22 полицейских
Выход сборной Марокко на ЧМ-2018 спровоцировал массовые беспорядки в Брюсселе.
Около 1 500 человек пришли в центр столицы Бельгии отпраздновать возвращение команды на чемпионат мира спустя 20 лет. Около 300 фанатов повели себя агрессивно.
Болельщики переворачивали и поджигали машины, разбивали витрины магазинов. Полиции пришлось применить водометы.
Во время беспорядков травмы и ранения получили 22 сотрудника органов правопорядка.
В Брюсселе проживает более 100 тысяч выходцев из Марокко. Приток рабочих из этой африканской страны был особенно активным в 1960-70-е годы.
На данный момент никаких арестов не было произведено, но министр внутренних дел Бельгии пообещал привлечь виновных к ответственности, назвав произошедшие события неприемлемыми.
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