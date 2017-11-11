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    Лукас Подольски: «Не знаю нынешних игроков сборной России, но уверен, что после ЧМ-2018 мир заговорит о них»

    Теги Лукас Подольски сборная Германии сборная России ЧМ-2018

    Бывший форвард сборной Германии Лукас Подольски поделился мнением о сборной России. 

    – Вы неоднократно бывали в России. Какие у вас впечатления от нашей страны?

    – Впервые я был тут 15 лет назад, когда играл еще за юношескую сборную Германии. Помимо Москвы, я бывал в Санкт-Петербурге. Россия — приятная, хорошая страна, тут много исторических зданий, есть что посмотреть туристам. Сегодня утром я прогулялся по центру Москвы, здесь невероятно красиво. Видел несколько новых стадионов, они действительно впечатляют. Не могу сказать, насколько люди тут увлечены футболом, но знаю точно: после чемпионата мира тут будет настоящий футбольный бум.

    – В отборочном этапе к чемпионату мира-2010 вы дважды играли против одной из лучших сборных России. Чем вам запомнилась та команда Гуса Хиддинка?

    – Она была очень сильна! Мы оба раза победили с минимальной разницей в счете (2:1 и 1:0 – прим. Sports.ru), матчи были равные. Я, признаться, не знаю, кто играет за вас сейчас, но тогда были потрясающие игроки, например Андрей Аршавин.

    Я играл с ним в «Арсенале», он – один из лучших российских футболистов за последние лет двадцать. Вратарь также очень сильный, Акинфеев.

    Возможно, нынешнее ваше поколение не так хорошо себя показывает, но предстоящий чемпионат мира – прекрасный шанс заявить о себе. Уверен, что после турнира мир снова заговорит о российских футболистах, – заявил Подольски. 

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