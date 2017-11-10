Зинедин Зидан: «Я всегда любил Россию, русских, все, что связано с Россией»

Главный тренер Зинедин Зидан поделился впечатлениями о прошедшей в Москве презентации мяча .

«Я очень горд представить здесь этот мяч и быть здесь вместе со всеми игроками, которые приехали сюда. У этого мяча длинная история и увидеть его сегодня для нас, любителей футбола – это великолепно. Ну и, потом, он просто очень красивый!

Я всегда любил Россию, русских, все, что связано с Россией и всю мою карьеру я чувствовал поддержку от русских болельщиков. Я хотел бы поблагодарить их за это, потому что у меня не так много возможностей это сделать. Я хотел бы еще раз сказать им за это спасибо.

Спасибо за вашу поддержку, за ваши письма, за вашу любовь. Я рад быть здесь. Но это правда, сейчас здесь все по-другому. С 1992 года Россия совершенно изменилась, она великолепна. Я иногда езжу в Россию, когда у меня есть свободное время, я был в , мне очень нравится здесь», – сказал Зидан.