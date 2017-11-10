Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Зинедин Зидан: «Я всегда любил Россию, русских, все, что связано с Россией»

    Теги Реал Мадрид сборная Франции Зинедин Зидан ЧМ-2018

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями о прошедшей в Москве презентации мяча ЧМ-2018.

    «Я очень горд представить здесь этот мяч и быть здесь вместе со всеми игроками, которые приехали сюда. У этого мяча длинная история и увидеть его сегодня для нас, любителей футбола – это великолепно. Ну и, потом, он просто очень красивый!

    Я всегда любил Россию, русских, все, что связано с Россией и всю мою карьеру я чувствовал поддержку от русских болельщиков. Я хотел бы поблагодарить их за это, потому что у меня не так много возможностей это сделать. Я хотел бы еще раз сказать им за это спасибо.

    Спасибо за вашу поддержку, за ваши письма, за вашу любовь. Я рад быть здесь. Но это правда, сейчас здесь все по-другому. С 1992 года Россия совершенно изменилась, она великолепна. Я иногда езжу в Россию, когда у меня есть свободное время, я был в Санкт-Петербурге, мне очень нравится здесь», – сказал Зидан.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться